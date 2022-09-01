Благовещенск, 1 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Китайская сторона выполнила на 50% проект строительства канатной дороги, которая соединит берега реки Амур. Возведение объекта собирались завершить в конце 2023 года, но, возможно, сроки будут сдвинуты.

(сс) LxAndrew Благовещенск

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О степени готовности трансграничной канатки сообщил телеграм-канал «Благовещенск№1». По информации издания, ввод объекта в эксплуатацию могут отложить из-за проблем с поставками оборудования из Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года при строительстве фуникулёра, который соединит Благовещенск с китайским городом Хэйхэ, возникли проблемы с доставкой в Россию из КНР линейной опоры. Переправить её пока не удавалось из-за пандемии коронавируса.