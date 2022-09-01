Уфа, 1 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. 200 млн рублей выделят вузам в Башкирии для предоставления грантов молодым ученым и молодым преподавателям высшей школы. Об этом сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

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Глава региона сообщил, что 1 сентября он подписал соответствующий указ.

«Порядок предоставления и условия мы определим в самое ближайшее время. Сейчас уже могу сказать, что мы поможем молодым учёным улучшить жилищные условия, чтобы перспективные умы оставались работать дома», — заявил глава региона.

Глава Башкирии также отметил, что у талантливых ученых и преподавателей появится возможность пройти научно-образовательные стажировки в ведущих исследовательских центрах и университетах России и дружественных стран.

«Для нас важно, чтобы будущие Королёвы и Курчатовы жили и работали в комфортных, достойных условиях», — заявил он.

Хабиров обратился к молодежи.

«Дерзайте, творите, создавайте новое, двигайте науку и всю нашу жизнь вперёд. За вами — будущее», — сообщил он.