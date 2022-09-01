Оренбург, , 09:10 — REGNUM Оренбургская область получила дополнительно 32,4 млн рублей на выплаты учителям за классное руководство, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Дополнительные финансы, поступившие из федеральной казны, пойдут на ежемесячные выплаты педагогам новых школ, учителям вновь образованных классов в уже действующих школах, педагогам ресурсного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья при педколледже им. Н. К. Калугина в Оренбурге.

В Оренбуржье числится свыше 13 тысяч классных руководителей. Помимо школьных педагогов доплаты за кураторство получают более 1 тыс. преподавателей колледжей и техникумов. В 2022 году на выплаты за классное руководство выделят свыше 1,2 млрд рублей.