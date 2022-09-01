Артиллеристы ВСУ обстреляли три района Донецка
Донецк, 1 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Киевские войска открыли огонь по трём районам Донецка. Об этом 1 сентября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
В 8:20 зафиксированы атаки с позиций в Нетайлово. По Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка выпустили пять снарядов калибра 155 мм.
В 8:22 из Красногоровки стреляли по Кировскому району Донецка, выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.