Донецк, 1 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Киевские войска открыли огонь по трём районам Донецка. Об этом 1 сентября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 8:20 зафиксированы атаки с позиций в Нетайлово. По Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

В 8:22 из Красногоровки стреляли по Кировскому району Донецка, выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.