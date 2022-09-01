Джакарта, 1 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Министр связи и информационных технологий Индонезии Джонни Плейт провел двустороннюю встречу с рядом министров по цифровым вопросам стран-членов G20, а также представителями других стран и международных организаций на Бали, сообщает Antara.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

«Я только что закончил двустороннюю встречу между Индонезией и Германией, на которой обсуждалась подготовка к встречи министров цифровой экономики. Мы надеемся, что встреча пройдет гладко, чтобы материалы стали основой для саммита G20 в середине ноября», — заявил Джонни Плейт после двусторонней встречи с представителем министерства цифровых технологий и транспорта Германии на Бали.

На встрече присутствовали министры из Аргентины, ЮАР, Германии, Индии, Японии и Великобритании. По плану Джонни Плейт также продолжит двусторонние встречи с Австралией, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия договорилась с Японией о сотрудничестве в области эксплуатации и развития сети со скоростью 100 Гбит/с для научно-образовательной деятельности.