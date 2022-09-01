Тулун, Иркутская область, , 09:03 — REGNUM В Тулуне Иркутской области 1 сентября глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравили учащихся с началом учебного года в школе в микрорайоне Угольщиков, которую возвели после сильнейшего паводка летом 2019 года, сообщает телеграм-канал МЧС РФ.

Глава МЧС России Александр Куренков в Тулуне МЧС

«Сейчас в области реализуется целый комплекс мероприятий по защите населения и территорий от различного рода опасностей. Мы научились их прогнозировать, а значит, работать на опережение. Возрождается и Тулун: строятся жилые дома и защитные дамбы, готовится к открытию еще одна школа. Люди должны чувствовать себя защищенными, а мы — реально подходить к решению вопросов безопасности, максимально просчитывать риски, выбирать наиболее эффективные решения», — подчеркнул Александр Куренков.

Министр и губернатор осмотрели ход строительства дамбы на реке Ие, протяженность которой почти 10 километров, а минимальная ширина у основания — 17,5 метров. Оценили работы по строительству новой школы. А также заложили первый камень в основание будущей улицы в честь Героя России генерала армии Евгения Николаевича Зиничева.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года исполнилось ровно три года с того момента, как в Иркутской области случилось разрушительное наводнение, от которого наиболее пострадали жители города Тулуна.

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