Кишинёв, 1 сентября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Средняя заработная плата в Молдавии во втором квартале 2022 года в месяц составила 10 376,2 лея (около 32 тыс. рублей), что в номинальном значении на 14,7% больше, чем в 2021 году за тот же период. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро статистики.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Отмечается, что при учёте роста потребительских цен в течение года зарплата стала меньше на 11,3%.

Наиболее высокая средняя заработная плата сложилась в сфере информации и связи — 26 517,9 лея (около 82 тыс. рублей). Меньше всего получают в сфере общепита и гостиничного сервиса — 6667,2 лея (около 21 тыс. рублей).

Напомним, в Молдавии инфляция летом превысила 30% и продолжает расти. Это самый высокий показатель в Европе. Представители руководства республики заявляют, что это якобы из-за спецоперации России по денацификации б. УССР. Однако в молдавской оппозиции заявляют, что причина этого кроется в антироссийской политике правительства Молдавии.