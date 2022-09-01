Пермь, 1 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Перми со склада Пермского военного института войск Нацгвардии России согласно решению суда вывезли 5 тонн просроченной тушёнки, сообщили 1 сентября в УФССП по Пермскому краю.

Наталья Хомутова Тушенка

Поданным ведомства, ранее крупная партия консервированного мяса поступила вузу в рамках договора. Контракт был заключён между красноярской компанией и Уральским центром материально-технического обеспечения Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации.

При проверке поступившей продукции выяснилось, что срок годности консервов истёк. Они не пригодны для употребления в пищу.

Заказчик неоднократно уведомлял поставщика о необходимости заменить товар. Однако компания из Красноярска прислало лишь письмо с просьбой не производить утилизацию консервов. Некачественный товар продолжал храниться в помещениях учебного заведения. В результате проблему пришлось решать в судебном порядке.

Судебная инстанции обязала исполнителя контракта вывезти со склада в Перми продукцию. »Ситуация осложнялась тем, что должник находился в Красноярске, взыскатель в Екатеринбурге, а просроченное продовольствие по ту сторону Уральских гор — в Перми. Благодаря взаимодействию межрегиональных подразделений службы судебных приставов ведомства вся просроченная тушенка была вывезена со склада представителем должника», — сказали в УФССП Прикамья.