Кызыл, , 08:58 — REGNUM В Туве в новом учебном году горячим питанием планируется обеспечить более 30 тыс. учеников начальных классов в 165 школах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Школьная столовая Пресс-служба администрации Оренбурга

«Если в прошлом году средняя стоимость такого обеда для одного ребёнка составляла 64,56 рублей, то, в связи с удорожанием продуктов, требуется повышение этой суммы как минимум до 105 рублей», — отметили в правительстве.

В связи с этим будет проведена корректировка ранее утверждённых тарифов.

Глава республики Владислав Ховалыг в связи с этим поручил министерству образования оперативно отработать обоснования увеличения средней стоимости обедов и согласовать её с Минпросвещения России.

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти тувинских школах из 27, в которых вёлся ремонт по федеральной программе модернизации, не успели завершить работы к 1 сентября.

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