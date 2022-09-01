Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В городе Энергодаре Запорожской области отменены все мероприятия, которые посвящены Дню знаний. Об этом 1 сентября сообщает «Наш Энергодар».

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

По информации СМИ, 1 сентября в городе отменили все мероприятия, связанные с Днём знаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атак со стороны ВСУ в Энергодаре погибли три мирных жителя, ещё один человек ранен. Возле города высадился десант киевских боевиков, идёт операция по его уничтожению.