В Энергодаре отменили все мероприятия, посвящённые Дню знаний
Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В городе Энергодаре Запорожской области отменены все мероприятия, которые посвящены Дню знаний. Об этом 1 сентября сообщает «Наш Энергодар».
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Запорожская АЭС
По информации СМИ, 1 сентября в городе отменили все мероприятия, связанные с Днём знаний.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате атак со стороны ВСУ в Энергодаре погибли три мирных жителя, ещё один человек ранен. Возле города высадился десант киевских боевиков, идёт операция по его уничтожению.