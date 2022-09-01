Токио, 1 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Тацуки Фудзимото, продолживший выпускать мангу «Человек-бензопила» в июле 2022 года, дал понять, что пока будет придерживаться двухнедельного графика публикаций. Об этом 1 сентября сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Цифровое издание Shonen Jump Plus после выпуска102-й главы манги объявило, что между публикациями будет недельный перерыв. Сейчас оно сообщило, что Фудзимото потребуется ещё неделя и, таким образом, 103 глава «Человека-бензопилы» выйдет не раньше 14 сентября 2022 года. Стоит отметить, что после начала работы над второй частью мангака заверил поклонников, что будет выпускать мангу еженедельно, если только ему не потребуется работать над разворотами (цельный рисунок, занимающий две страницы).

Напомним, Тацуки Фудзимото публиковал первую часть манги «Человек-бензопила» в журнале Weekly Shōnen Jump с 3 декабря 2018 года по 14 декабря 2020-го. В октябре 2022 года состоится премьера её экранизации, над которой работает студия MAPPA, ранее выпустившая такие аниме-сериалы, как «Магическая битва», «Сага о Винланде», «Атака Титанов», «Дорохедоро» и другие.