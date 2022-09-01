Хельсинки, , 09:05 — REGNUM США и их союзники стали поставлять Киеву меньше оружия, так как их планы рушатся. Об этом финский политолог Йохан Бекман заявил киевскому изданию Ukraina.ru.

Помощь киевскому режиму Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Действия киевских военных не дают результата, и это видят на Западе. Западные страны сократили поставки оружия, потому что понимают: незачем поставлять больше.

«Главная проблема для Запада и НАТО — провал их планов [в б. УССР]. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал [киевского] проекта», — сказал Бекман.

Вооружение Запада Киев применяет против мирных жителей Донбасса. Это значит, что военные преступления остаются на совести западных стран.

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