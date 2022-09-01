Хельсинки, 1 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. США и их союзники стали поставлять Киеву меньше оружия, так как их планы рушатся. Об этом финский политолог Йохан Бекман заявил киевскому изданию Ukraina.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь киевскому режиму

Действия киевских военных не дают результата, и это видят на Западе. Западные страны сократили поставки оружия, потому что понимают: незачем поставлять больше.

«Главная проблема для Запада и НАТО — провал их планов [в б. УССР]. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал [киевского] проекта», — сказал Бекман.

Вооружение Запада Киев применяет против мирных жителей Донбасса. Это значит, что военные преступления остаются на совести западных стран.

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