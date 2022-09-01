Штат Вайоминг, США, 1 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Вайоминг — самый малонаселенный штат Америки, но уровень самоубийств в нем в два раза выше, чем в остальной части страны, как передает 1 сентября агентство France-Presse.

Эдуард Мане. Самоубийство

Города расположены далеко друг от друга, и природа может быть совершенно негостеприимной. А две трети взрослых в Вайоминге имеют дома огнестрельное оружие. Эксперты указывают на все эти факторы, объясняя охватившую штат эпидемию самоубийств.

Одна из ее жертв — местный житель Лэнс Нейбергер, инженер-нефтяник, который после самоубийства сына тоже думал о том, чтобы покончить с собой. Но вместо этого он возглавил трудную борьбу за снижение самого высокого уровня самоубийств среди регионов страны. Он руководит окружной целевой группой по предотвращению самоубийств, надеясь спасти жизни и расширить охват населения.

Вайоминг в основном населен белыми, а это группа с повышенным риском самоубийств. В 2020 году 70% американцев, покончивших с собой, были белыми мужчинами.

А еще есть «ковбойский» менталитет — мысль, что «если ты мужчина, то ты не плачешь, и у тебя не бывает проблем», говорит Нейбергер.

Соседние штаты Монтана, Айдахо и Колорадо также страдают от всплеска суицида, причем настолько, что этот регион Скалистых гор получил зловещее прозвище — «Пояс самоубийств».

В 2018 году в Вайоминге была открыта специальная горячая линия, чтобы дать возможность тем, кто находится в группе риска, связаться с профессионалами в области психического здоровья, которым знакомы характерные для этого региона проблемы.

В июле 2022 года правительство США создало новую национальную горячую линию по вопросам самоубийств. К сожалению, этих программ, возможно, будет недостаточно.

«У нас много сельских общин. И в этих сельских общинах у нас не так много служб по охране психического здоровья — даже охраны физического здоровья не хватает», — говорит Нейбергер.