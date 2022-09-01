Сеул, , 08:55 — REGNUM Во втором квартале 2022 года темпы роста экономики Южной Кореи составили 0,7%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, рост сохраняется восемь кварталов подряд.

Эксперты отмечают, что южнокорейская экономика столкнулась с растущей неопределённостью на фоне опасений, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики в крупных странах, включая США, может спровоцировать глобальный экономический спад.

Инвестиции в производственные мощности увеличились на 0,4%, в строительство — на 0,2%. Потребительские расходы выросли на 2,9%, а государственные — на 0,7%.

Экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 3,1%, а импорт — на 1%.

По прогнозам экспертов Банка Кореи, по итогам года темпы роста экономики Южной Кореи составят 2,7%.