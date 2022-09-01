Москва, , 08:53 — REGNUM Центральный Банк России с 1 сентября 2022 года выпускает в обращение памятную монету «220-летие образования Министерства финансов Российской Федерации», сообщается на сайте регулятора.

Минфин России Официальный сайт Правительства России

Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля выпускается тиражом 3 тысячи штук и будет обязательна к приёму во всех видах платежей в России без ограничений.

На драгоценной монете в обрамлении лаврового венка изображено здание Министерства финансов Российской Федерации и фрагмент эмблемы Минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа ЦБ РФ выпустил в обращение памятную монету «100-летие образования Чеченской Республики».

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