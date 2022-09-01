Ульяновск, , 08:52 — REGNUM В Мелекесском лесничестве Ульяновской области локализовали крупный лесной пожар на площади 45 гектаров, который начался 30 августа. На месте пожара нашли вещи от разбитого лагеря, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве природы и экологии.

В лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Возгорание произошло в Новомайнском участковом лесничестве Мелекесского района днём 30 августа, его локализовали 1 сентября. В ведомстве отмечают, что в тушении участвовали 111 человек — в частности, спасатели, лесничие, добровольные пожарные, работники лесопожарных служб.

Общая площадь возгорания составила 45 гектаров. В настоящее время проводится окарауливание.

Глава минприроды Ульяновской области Гульнара Рахматулина сообщила, что пожар произошёл в труднодоступной, болотистой местности.

«Дорогу к нему пришлось пробивать вручную, пилами и тяжёлыми тракторами. Там, где стояла вода, лесники вручную тушили ранцами», — сказала министр, которая побывала на месте происшествия.

Причина возгорания устанавливается. В минприроды добавляют, что на месте пожара нашли «вещи от разбитого лагеря: палатка, сковорода, кастрюля и другие принадлежности».

Напомним, что возгорание обнаружено 30 августа в 06:30 в Мелекесском лесничестве, на тот момент горел 1 гектар лесных площадей, за сутки площадь возгорания достигла 13 гектаров, затем увеличилась до 45 гектаров. Ближайший населённый пункт от очага возгорания — Димитровград. Спасатели подчёркивали, что угрозы населённым пунктам нет.

Как сообщало ИА REGNUM , 1 — 3 сентября в лесах Ульяновской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс). В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень опасности (погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий).

Читайте ранее в этом сюжете: Оранжевый уровень опасности объявлен в Ульяновской области