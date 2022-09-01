Иркутск, , 08:47 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и прибывший в Приангарье глава МЧС РФ Александр Куренков по случаю Дня знаний поздравили школьников, родителей и педагогов с началом нового учебного года.

1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

«С Александром Вячеславовичем Куренковым посетили тулунскую школу «Новая эра» и приняли участие в торжественной линейке, посвящённой Дню Знаний. Во время мероприятия состоялась торжественная церемония, которая включает в себя поднятие флага и исполнение гимна. В новом учебном году она будет еженедельно проходить во всех образовательных организациях.

Во время линейки прошла перекличка с новыми школами, которые открылись в этот день в разных уголках Иркутской области: в Иркутске, Баяндае, Бирюсинске и деревне Грановщина. Кроме того, для учеников и учителей Тулуна прислали видеопоздравление педагоги и учащиеся из Кировска Луганской Народной Республики. Очень рад, что между нашими регионами установились такие тёплые отношения», — написал губернатор Приангарья в своем телеграм-канале.

По его словам, в Приангарье многое делается для того, чтобы детям и их наставникам было комфортно, безопасно учиться и работать в новом учебном году.

«Мы продолжаем ремонт и строительство школ, оснащаем их современным оборудованием. В нынешнем году в Иркутской области завершается строительство 11 школ, в которых будут учиться более пяти тысяч ребят. Всего в этом году проводится капитальный ремонт в 38 школах, 20 из которых откроются уже сегодня. В 18 — работы завершатся в следующем году. 26 школ присоединятся к программе в 2023 году. Всего за два года капитально отремонтируют 59 школ. Мы продолжим внедрять уникальные образовательные программы, поддержку талантливой молодежи. Уверен, что совместными усилиями сможем достичь главной цели — повышения качества обучения и полученных знаний», — отметил Игорь Кобзев.

Педагогам, школьникам и студентам Иркутской области он поделал, чтобы новый учебный год принес только положительные эмоции.

Александр Куренков прибыл в Иркутскую область 1 сентября, он будет оценивать ход восстановительных работ после паводка 2019 года.

Напомним, в школы и детские сады 1 сентября в России пойдут более 17,5 млн школьников и 7 млн дошкольников. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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