Кемерово, 1 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка на детской площадке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 30 августа.

На детской площадке

По данным следствия, девятилетняя девочка играла на детской площадке на территории сельского клуба. В какой-то момент на неё упал игровой элемент в виде лестницы. От полученных травм ребёнок скончался по пути в больницу, куда везли её родители самостоятельно.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что металлическая конструкция находилась на игровой площадке в демонтированном состоянии. Изъята необходимая следствию документация, установлены и допрошены очевидцы травмирования девочки», — отметили в ведомстве.

После происшествия доступ к опасной конструкции был ограничен, к настоящему времени его вывезли. Уголовное дело возбуждено по статье «халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в посёлке Деденево Дмитровского городского округа Московской области на 10-летнего мальчика упала детская горка. Ребёнок скончался на месте на глазах у своей бабушки.

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