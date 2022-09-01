Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Десант ВСУ, высадившийся возле Запорожской АЭС, обездвижен. Об этом 1 сентября сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Он рассказал о высадке киевского десанта возле города.

«В районе Энергодара произошла высадка [киевского] десанта, наносится огневое поражение. Они на данный момент лежат, обездвижены в районе дачного поселка, по ним работает авиация», — приводит слова Волги РИА Новости.

Глава администрации заверил, что вскоре операция должна завершиться.