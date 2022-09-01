Вашингтон, 1 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Введение предельной цены на российскую нефть эффективнее всего ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 31 августа на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Этот вопрос будут обсуждать министры финансов стран Группы семи (G7) на встрече 2 сентября. Ранее США и их союзники уже приняли меры, направленные на сокращение поставок российской нефти, но Москва продолжает искать новые рынки сбыта, отметила она.

В связи с этим администрация США считает введение предельных цен на российскую нефть «наиболее эффективным способом ударить» по доходам Москвы. Это поможет снизить и мировые цены на нефть.

«Мы действительно считаем, что это станет способом нанести удар по России в финансовом плане», — сказала Жан-Пьер.

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