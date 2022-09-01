Москва, , 08:44 — REGNUM Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью «Комсомольской правде» рассказал об уникальности России и роли Дальнего Востока.

За Россию! Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

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«У меня словосочетание «поворот на Восток» вызывает улыбку. Россия — это на три четверти Азия. Да, несколько столетий мы строили себя через зеркало западных традиций. И я не считаю, что эта эпоха прошла. В России глубокая, укоренившаяся европейская культура. Но сейчас пришло время уравновесить её азиатскими традициями. Россия такая в мире одна. Это единственная держава, которая и Европа, и Азия. В этом мы уникальны. Мы, по сути, мировое евразийское государство.

В чем здесь роль Дальнего Востока? Когда Россия на протяжении 400 лет расширялась на восток, люди шли за свободой, за благополучием, за добычей. Сначала добывали пушнину, серебро, потом это была застава, военная граница, большая стройка. Строили Транссиб, БАМ, новые города. 14 тысяч километров железнодорожных путей, три десятка портов. Наконец, в позднее советское время раскрыли совершенно бездонную кладовую природных ресурсов. В мире ничего похожего нет. Есть даже такой якутский миф, который, я считаю, касается всего Дальнего Востока — когда Бог над ним пролетал, у него руки замерзли, и он всё ценное выронил в наши недра. Всё это неизменно приведёт к тому, что именно на Дальнем Востоке должны произойти самые интересные изменения в следующие несколько десятков лет», — предсказал Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о подготовке управленческого спецназа для ДФО.