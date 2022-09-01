Донецк, 1 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 1 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:50 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее город Горловку и Киевский район Донецка обстреляли рано утром 1 сентября каратели ВСУ снарядами калибра 155 мм.

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