Волчанск, Свердловская область, , 08:42 — REGNUM Свердловская область получит 620 млн рублей на реконструкцию водозабора на севере региона. Заявку одобрил Минстрой России, сообщает региональный департамент информполитики.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт о северо-волчанском водозаборе. Его реконструкция позволит обеспечить 8 тыс. человек чистой водой.

Федеральные средства регион получит в сентябре. Общая стоимость проекта оценена в 697 млн рублей. 47 млн выделят из областного бюджета, а ещё 20 млн — из бюджета Волчанского городского округа.