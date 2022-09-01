Волчанск, Свердловская область, 1 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Свердловская область получит 620 млн рублей на реконструкцию водозабора на севере региона. Заявку одобрил Минстрой России, сообщает региональный департамент информполитики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Речь идёт о северо-волчанском водозаборе. Его реконструкция позволит обеспечить 8 тыс. человек чистой водой.

Федеральные средства регион получит в сентябре. Общая стоимость проекта оценена в 697 млн рублей. 47 млн выделят из областного бюджета, а ещё 20 млн — из бюджета Волчанского городского округа.