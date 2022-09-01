Тбилиси, , 08:42 — REGNUM Ошибки в финансовой политике Национального банка Грузии привели к тому, что курс лари на валютном рынке стал падать и продолжит падать в будущем. Об этом 31 августа заявил депутат парламента республики от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), бывший глава Нацбанка Роман Гоциридзе в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Грузинские лари National Bank of Georgia)

Он прокомментировал итоги дня, когда Нацбанк продал $32 млн для укрепления национальной валюты, но лари укрепился только 0,43 тетри в отношении к доллару США.

«Ещё сегодня утром я говорил в интервью, что Нацбанку придётся продать иностранную валюту, чтобы остановить девальвацию лари, но я действительно не ожидал, что это произойдет так быстро», — написал Гоциридзе.

Ранее он обвинял Нацбанк в «тайной» скупке долларов, вместо покупки их на аукционе. По мнению депутата, это спровоцировало падение курса лари и ускорит его девальвацию.

Стоит отметить, что курс грузинского лари с весны уверенно рос, но в конце августа он стал падать. При этом в конце июля действующий глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что укрепление нацвалюты во многом связано многократным ростом объёма денежных переводов из России. Он призвал относиться к этому как ко временному явлению.

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