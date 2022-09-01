Москва, 1 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью «Комсомольской правде» рассказал о подготовке управленческого спецназа для ДФО.

Duma.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

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«Мы запустили программу подготовки управленческого спецназа для Дальнего Востока и Арктики — программа «Муравьев-Амурский-2030». Конкурс был 50 человек на место: 2500 подали заявки, 50 проходят обучение, первый набор. Блестящие ребята, у них уже есть высшее образование, половина дальневосточники, половина — нет. Люди из других городов — Москвы, Ростова, Сургута, Волгограда и т.д. Мы в них инвестируем большие ресурсы — 352 млн рублей в год. Они подписали контракт, год учатся и параллельно с учебой глубоко погружаются в нашу работу. Проходят 8 модулей, в каждом регионе решая проблемы людей. В итоге мы получаем хорошо подготовленных управленцев уровня города, региона, министерства. За 5 лет планируем выпустить 250 человек. Это полное обновление управленческой команды всего Дальнего Востока. Возможно, это одна из самых полезных долгосрочных программ, которые дадут возможность решить проблемы, некоторые из которых сегодня даже не выглядят решаемыми», — пояснил Алексей Чекунков.

Глава Минвостокразвития добавил, что выпускники Сколково должны отработать два года.

«Но я знаю по опыту как человек, пришедший из бизнеса на госслужбу. Обратной дороги почти нет. На госслужбе масштаб задач и уровень вовлеченности такой, что это становится образом жизни, ты начинаешь смотреть на мир другими глазами, понимаешь, как велика у тебя ответственность. Твоё правильное решение и хорошо выполненная работа сделают жизнь лучше для 10 млн человек. На что это можно променять?! Поэтому я уверен, что эти ребята (ну, большая их часть) выдержат и психически, и физиологически», — считает Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2022 года стартовала программа «Муравьев-Амурский 2030».