Богандинский, , 08:40 — REGNUM В Тюменской области в День знаний открыта Богандинская СОШ №2. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Богандинская школа №2 Информационный центр правительства Тюменской области

Здесь за парты сядут 525 человек, в том числе 64 первоклассника. К работе приступают 34 педагога.

Учебный класс в новой школе Информационный центр правительства Тюменской области

Общая площадь здания учебного учреждения — восемь тысяч квадратных метров.

На территории школы — поле для минифутбола, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, спортивный комплекс ГТО, полоса препятствий, беговая дорожка, яма для прыжков в длину.

Оборудование класса робототехники Информационный центр правительства Тюменской области

Отмечается, что новая школа в посёлке Богандинский построена по типовому проекту. Подобные школы построены в микрорайоне Казарово в Тюмени, в Тюменскогом районе и в селе Уват.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, в регионе на стадии возведения и проектирования находятся 29 школ.

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