Рабочий посёлок Богандинский, Тюменская область, 1 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Тюменской области в День знаний открыта Богандинская СОШ №2. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Богандинская школа №2

Здесь за парты сядут 525 человек, в том числе 64 первоклассника. К работе приступают 34 педагога.

Информационный центр правительства Тюменской области Учебный класс в новой школе

Общая площадь здания учебного учреждения — восемь тысяч квадратных метров.

На территории школы — поле для минифутбола, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, спортивный комплекс ГТО, полоса препятствий, беговая дорожка, яма для прыжков в длину.

Информационный центр правительства Тюменской области Оборудование класса робототехники

Отмечается, что новая школа в посёлке Богандинский построена по типовому проекту. Подобные школы построены в микрорайоне Казарово в Тюмени, в Тюменскогом районе и в селе Уват.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, в регионе на стадии возведения и проектирования находятся 29 школ.