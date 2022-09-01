В тюменском посёлке открылась современная школа
Рабочий посёлок Богандинский, Тюменская область, 1 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Тюменской области в День знаний открыта Богандинская СОШ №2. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Здесь за парты сядут 525 человек, в том числе 64 первоклассника. К работе приступают 34 педагога.
Общая площадь здания учебного учреждения — восемь тысяч квадратных метров.
На территории школы — поле для минифутбола, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, спортивный комплекс ГТО, полоса препятствий, беговая дорожка, яма для прыжков в длину.
Отмечается, что новая школа в посёлке Богандинский построена по типовому проекту. Подобные школы построены в микрорайоне Казарово в Тюмени, в Тюменскогом районе и в селе Уват.
По информации Главного управления строительства Тюменской области, в регионе на стадии возведения и проектирования находятся 29 школ.