Москва, 1 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Минувший август 2022 года стал не только самым жарким за всю историю метеонаблюдений, но и самым засушливым за более чем 50 лет. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Драй ИА REGNUM В парке осенью

По его словам, в августе дожди были только пять дней с общим количеством осадков всего 4 миллиметра — это самый сухой результат с 1966 года. Рекорд по засухе в августе остается за 1938 годом, когда выпал всего 1 миллиметр осадков.

«Минувшее лето в Москве оказалось относительно теплым и засушливым. Средняя температура воздуха на 2-3 °С превысила климатическую норму. Выпало 137 миллиметров дождя, что составляет 56% от положенного», — пояснил Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, осень в Москве будет немного теплее среднестатистических показателей с количеством осадков, близким к норме.

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