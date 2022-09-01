Энергодар, Бывш. УССР, , 08:39 — REGNUM Под городом Энергодаром Запорожской области высадилась группа киевского десанта. Об этом 1 сентября заявил глава города Александр Волга.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Волга добавил, что по киевским боевикам военные открыли огонь. По его словам, киевский десант обездвижен и «лежит на дачном посёлке».

«Работает наша авиация по ним. Разведчики вычислили место их нахождения, на данный момент наносится огневое поражение», — добавил глава города.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 сентября Энергодар подвергся очередному обстрелу ВСУ, погибли три мирных жителя, ещё один ранен. Отмечается, что зафиксированы взрывы в ДК «Современник», повреждён приёмный покой СМСЧ, начался пожар в двух детсадах, получил сильные повреждения жилой дом.

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