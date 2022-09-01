Уфа, 1 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Перспективы двустороннего сотрудничества в экономике и социальной сфере обсудил глава БашкирииРадий Хабиров на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Уганды в РоссииМозесом Каваалууко Кизиге. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сбор чая на латифундии. Уганда

Отмечается, что Хабиров отметил большой потенциал для развития взаимоотношений с Угандой в нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве и машиностроении.

«В нашей республике традиционно сильны переработка нефти и газа, производство различных машин и оборудования, агропромышленный комплекс. Башкирия сегодня поддерживает товарооборот с 13 государствами Африканского континента. Уганды в их списке пока нет. Поэтому надеюсь, что ваш сегодняшний визит даст хороший импульс нашему взаимодействию», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Он также рассказал и о развитии образовательного сектора республики.

Университеты Башкирии готовят большое количество иностранных студентов, в том числе из Уганды, при этом есть потенциал для привлечения дополнительного числа учащихся из этой африканской страны, пояснили в пресс-службе.

Посол Уганды в России пригласил представителей Башкирии посетить страну с бизнес-миссией.

«Наши экономики имеют общие черты. В Уганде динамично развивается сельское хозяйство, и мы хотели бы укрепить производственные мощности АПК благодаря сотрудничеству с регионом. Недавно у нас также обнаружили месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых. Кооперация в этих направлениях также актуальна для Уганды», — приводит пресс-служба слова Мозеса Каваалууко Кизиге.