Владивосток, 1 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России приступили к развёртыванию в море в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Корабли Тихоокеанского флота

По информации ведомства, в морских полигонах боевой подготовки в Японском и Охотском морях на данном этапе в составе тактических групп уже действуют более 50 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов вспомогательного флота. В рамках учений ТОФ будет тесно взаимодействовать с дальней авиацией ВКС России и военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

пресс-служба Минобороны РФ «Будут решаться задачи по организации противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны в Японском море и восточнее полуострова Камчатка. Корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, отработают действия по отражению средств воздушного нападения, поиску и уничтожению подводных лодок противника».

В учениях «Восток-2022», которые проводятся с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа (ВВО), а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей, задействовано более 50 000 военнослужащих, 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Помимо войск ВВО, сил ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации ВКС России, в манёврах участвуют оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других стран-партнёров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

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