Лондон, , 08:37 — REGNUM Руководители британских больниц предупредили, что, возможно, им придется сократить обслуживание пациентов или увеличить время ожидания помощи, чтобы компенсировать огромный рост счетов за электроэнергию в зимние месяцы, как сообщает 1 сентября медицинский журнал The BMJ.

В больнице Mos.ru

Большинство больничных сетей, с которыми связался The BMJ, заявили, что, по их расчетам, счета вырастут по меньшей мере вдвое, и рост уже начался.

Конфедерация NHS, представляющая интересы поставщиков медицинских услуг в финансируемой государством Национальной службе здравоохранения (NHS), заявила, что это окажет на больничный сектор эффект домино.

«Недостаток финансирования, вызванный ростом инфляции, придется восполнять либо за счет сокращения штата, либо за счет увеличения времени ожидания медицинской помощи, либо за счет сокращения других областей обслуживания пациентов, — заявил один из руководителей конфедерации Рори Дейтон. — Неспособность в достаточной мере компенсировать инфляцию для NHS только усилит давление на нашу службу здравоохранения по мере приближения зимы, которая, как мы знаем, в этом году будет особенно трудной».

Руководство детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне сообщили, что в январе и феврале 2023 года ожидают счета за электроэнергию в размере около 650 000 фунтов стерлингов в месяц, тогда как в 2021 году счет составил 350 000 фунтов.

По расчетам Шеффилдской детской больницы на севере Англии, в 2022–2023 годах ее общий счет за газ и электричество вырастет почти на 130%.

А больница Ноттингемского университета в центральной Англии заложила в бюджет повышение стоимости газа и электричества на 214% к концу 2022 года.

NHS Англии выделила 1,5 млрд фунтов стерлингов на покрытие ожидаемого роста счетов. Но эта смета была составлена в еще мае, с тех пор цены снова выросли, и есть опасения, что этих денег может оказаться недостаточно.

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