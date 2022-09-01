Майминский район, Алтай, 1 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Республике Алтай перед судом предстанет заключённый, совершивший побег из колонии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, инцидент произошёл в июне 2022 года.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Побег

По данным следствия, осужденный за причинение тяжкого здоровья, в результате которого человек скончался, вечером 12 июня попросился выйти за территорию колонии-поселения, чтобы включить осветительные приборы и убрать мусор на прилегающей местности.

«Сотрудник (колонии) имеющимся при нём электронным ключом открыл замок запирания двери КПП и предоставил свободный доступ осужденному за пределы режимной территории, где последний сняв с себя опознавательную одежду, совершил побег из места лишения свободы», — отметили в ведомстве.

Однако уже спустя шесть дней беглеца нашли и задержали в двух км к северо-востоку от посёлка Алфёрово Майминского района. Мужчине теперь грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, заключённый является местным жителем. Против отпустившего его сотрудника колонии возбудили уголовное дело по статье «халатность».