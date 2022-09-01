Джакарта, 1 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Индонезия договорилась с Японией о сотрудничестве в области эксплуатации и развития сети со скоростью 100 Гбит/с для научно-образовательной деятельности, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

Соглашение было отмечено подписанием меморандума о взаимопонимании в кулуарах в преддверии встречи министров цифровой экономики G20 на Бали. Свидетелями подписания соглашения стали министр связи и информационных технологий Индонезии и министр цифровой трансформации Японии.

Благодаря высокоскоростной сети более 82 университетов и научно-исследовательских институтов смогут быстрее обмениваться данными с другими исследовательскими и образовательными учреждениями за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо считает разумным тот факт, что Папуа называли спортивной провинцией, потому что многие таланты в области спорта родом из самой восточной провинции Индонезии.