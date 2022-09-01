Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM Основная цель экономической политики Казахстана — это рост благосостояние населения, в связи с чем государство сокращает контроль в данной сфере. Об этом 1 сентября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в послании согражданам.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Приоритетами нового экономического курса станут: стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех», — сказал президент.

Токаев добавил, что в стране также будет справедливое распределение национального дохода. Кроме того, глава республики заявил о необходимости ввести налог на роскошь, который не должен затронуть средний класс.

Напомним, после январских беспорядков Токаев заявил, что нужно менять страну и создавать Новый Казахстан. Он объявил о предстоящих масштабных реформах для построения справедливого общества. Их началом стало проведение референдума, в котором предусмотрено укрепление законодательной ветви власти республики и некоторое ослабление исполнительной.

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