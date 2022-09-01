Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выделит Замбии $1,3 млрд в качестве новой кредитной линии, рассчитанной на 38 месяцев. Об этом сообщается на сайте организации.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

В учреждении считают, что такой шаг поможет африканской стране реструктурировать свои долги и восстановить экономику. Отмечается, что уже в ближайшее время Замбия сможет получить от МВФ $185 млн из указанной суммы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что комитеты кредиторов фонда должны рассмотреть вопросы реструктуризации государственных долгов Чада, Эфиопии и Замбии.

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