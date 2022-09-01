Гонконг, Китай, , 08:32 — REGNUM Глава администрации Гонконга Джон Ли примет участие в онлайн-встрече с официальными лицами провинции Гуандун, чтобы обсудить сотрудничество и организацию поездок между двумя сторонами 1 сентября, сообщает газета China Daily.

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Выступая в кулуарах саммита «Пояса и пути», проходящего с 31 августа по 1 сентября, Ли сказал, что лидеры Гуанчжоу и Шэньчжэня также примут участие во встрече, где обменяются мнениями о том, как углубить сотрудничество.

Ли, который ранее, как ожидалось, посетит Гуанчжоу, сказал, что онлайн-встреча была организована на фоне пандемической ситуации в регионе. В последнее время в Гонконге зафиксирован всплеск случаев заболевания COVID-19. Тем временем, сосед, Шэньчжэнь, ужесточил меры контроля за пандемией после того, как там был обнаружен новый вариант вируса, а занятия в школах были отложены.

Ли добавил, что он надеется, что встреча будет способствовать развитию района Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао, в то время как обе стороны смогут достичь консенсуса относительно свободного передвижения между Гуандуном и Гонконгом.

Ли также примет участие в церемонии открытия Гонконгского университета науки и технологий в Гуанчжоу и Гонконгской школы Миньсин онлайн. Школы, которая предоставляет начальное и среднее образование гонконгским учащимся, проживающим на материке, и другим неместным детям.