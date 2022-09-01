Чебоксары, 1 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Ленинском районе Чебоксар завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в нападении на полицейского и повреждении плечевого сустава. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Инцидент произошёл в июле 2022 года. По данным надзорного ведомства, обвиняемый после употребления алкоголя ранним утром вышел на 30-ю дорогу возле торгового центра «Каскад», остановил проезжающую мимо иномарку и без какого-либо повода начал быть по лобовому стеклу.

Правоохранители отмечают, что это увидели проезжавшие сотрудники ДПС и вмешались в ситуацию. На видео с камеры наблюдения запечатлено, как к месту конфликта сбежались очевидцы происшествия.

«Однако обвиняемый отказался выполнять законные требования сотрудников полиции, причинив одному из них травму плечевого сустава при броске на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Материалы переданы в Ленинский районный суд Чебоксар.

Напомним, ранее в Марий Эл задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь двух полицейских в Чувашии, одного из которых облили бензином и подожгли.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе получил условный срок 17-летний студент техникума, которого признали виновным в избиении однокурсников и полицейского.

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