Ярославль, 1 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Вокруг российской системы образования ходит много споров: эффективность ЕГЭ, адекватность родителей, зарплаты учителей.

Алина Астафьева

В преддверии Дня Знаний корреспондент ИА REGNUM пообщался с педагогом с 30-летним стажем из Ярославля Алиной Астафьевой и молодой учительницей из небольшого города Данилова Полиной Тадевосян.

Алина Сергеевна Астафьева родилась в семье педагогов и говорит, что не она выбирала свою профессию, а профессия выбрала ее. В 2000 году стала победителем регионального конкурса «Учитель года России». Сейчас работает директором, учителем истории и обществознания в средней школе № 18 Ярославля.

Алина Астафьева

Полина Сергеевна Тадевосян третий год преподает математику и информатику в школе №1 Данилова. Является победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2022». Представляла Ярославскую область в заочном формате всероссийского конкурса и вышла в финал в номинации «Молодые учителя». Заключительный этап состоится этой осенью в Москве.

Полина Тадевосян

ИА REGNUM: Как вы считаете, сейчас статус учителя падает или всё-таки растет?

Алина Астафьева: Лет 30 назад на фоне классической советской школы статус учителя очень сильно упал. На это повлиял недостаток финансирования. Правда, в 90-е все жили непросто. Время шло, а ситуация не менялась. Особенно ярко падение статуса было видно по педуниверситету — молодые специалисты не хотели идти в профессию. И только в последние два года эта тенденция начала очень осторожно меняться.

Полина Тадевосян: Несомненно, сейчас статус учителя в обществе растет. Это заметно за последние годы. Думаю, здесь роль сыграло государство, которое разработает различные проекты и программы. Даже то, что 2023-й признан годом педагога и наставника. Значение учителя и школы в жизни ребенка велико, и большинство людей прекрасно это понимает.

ИА REGNUM: Современно образование соответствует ожиданиям детей, родителей и государства?

Алина Астафьева: Сейчас происходят значительные сдвиги в образовании. Мы впервые стали соотносить наши образовательные результаты не с тем, как видится школе или государству, а с требованием работодателей.

Полина Тадевосян: В нашем постоянно меняющемся мире сложно дать точную оценку — соответствует образование ожиданиям или нет. Как показывает практика, школьная система подстраивается под запросы общества и экономики. Все варьируется, чтобы обеспечить максимальный комфорт и детям, и родителям.

ИА REGNUM: В таком случае, как вы считаете, ЕГЭ справедливо оценивает знания учеников?

Алина Астафьева: Когда вводили ЕГЭ, хотели как лучше. Но получилось, как получилось. Не думаю, что мы быстро от него избавимся. Официально считается, что результаты ЕГЭ не влияют на репутацию школы. Отнюдь. Родители сами ведут ребенка туда, где лучше натаскают на экзамены. Хотя наличие высоко балла не гарантируют успех. Опыт показывает, что троечники, которые умеют отпускать неудачу и приспосабливаться к обстоятельствам, становятся успешнее.

Однако и полностью уходить в либеральное образование нельзя. Важно помнить что не все люди могут принимать нестандартные решения задач. Да и не должны все быть такими. Общее образование должно строится на базе. База формируется заучиванием по шаблонам. С этой задачей и справляется ЕГЭ.

Полина Тадевосян: Зависит от того, куда хочет дальше двигаться ребенок. Если он хочет идти в сторону получения высшего образования, то ЕГЭ — неплохая платформа для того, чтобы подготовить его к жизни. Возможно, в некоторых случаях стоило бы разделить ЕГЭ на два уровня, как у математики — на базовый и профильный.

ИА REGNUM: Многие педагоги жалуются, что родители часто вмешиваются в образовательный процесс. Так ли это? Насколько участие родителей адекватно?

Алина Астафьева: Родители очень озабочены тем, где и как происходит образование их детей. Я понимаю это, но любая забота должна быть цивилизованной и грамотной. Давление со стороны родителей тяжело сказывается на состоянии педагогического коллектива. Учителя чувствуют себя под прицелом, их труд начинают обесценивать — научить ребенка может каждый. С такими родителями-активистами, которые включаются там, где не нужно, мы проводим беседы, объясняем им все наши решения. После этого наступает понимание. Ещё мы нашли компромисс — в нашей школе организовываются открытые родительские субботы. В эти дни мамы и папы могут прийти в школу, зайти на урок, посмотреть на все своими глазами, задать вопросы учителям.

Полина Тадевосян: Так как я молодой педагог, то у меня практика общения с родителями небольшая. Каждый родитель вмешивается в образовательный процесс настолько, насколько он считает нужным. Сложно оценить — польза это или вред. Для меня всегда радостно видеть заинтересованность мам и пап. Порой я сама прибегаю к их помощи.

Конфликтов серьезных не было, но случались недопонимания. Особенно тяжело было работать во время пандемии. Знаю, что в самых сложный случаях можно обращаться в службы примирения, которые есть в школах.

ИА REGNUM: В России отменили болонскую систему образования. Как вы относитесь к таким изменениям?

Алина Астафьева: Эту системы вводили, чтобы интегрироваться в международную модель. Она давала возможность человеку реализовать себя. Но огромный вопрос к реализации. Общее сокращение времени обучения сказывается на качестве образования. Нагрузка увеличивается, усваивать все тяжело.

В нулевые мы слишком легко отказались от того, что у нас было. Я сама опробовала обе модели образования на себе, и могу сказать, что здесь должна быть разумная грань. Хочется верить, что сейчас мы приобретем что-то лучшее.

Полина Тадевосян: Чтобы узнать, как будет лучше, нужно сначала попробовать все. Я всегда за перемены. Если есть возможность что-то изменить в образовании, почему нет.

ИА REGNUM: Директор ярославского департамента образования рассказала, что средняя зарплата учителей приближается к 40 тысячам рублей. Так ли это? Какая зарплата соответствовала бы нагрузке педагогов?

Алина Астафьева: На самом деле зарплата у учителей нищенская. Например, учителя начальных классов у нас получают 15-16 тысяч рублей. Но при этом на их плечах 30 детей, подготовка и проведение уроков, проверка тетрадей, огромная ответственность. Мне бы очень хотелось, чтобы при этом учитель хорошо выглядел, мог путешествовать и культурно развиваться. Невозможно учить лучшему и быть нищим.

Неправильно то, что кондуктор без образования получает в три раза больше педагога. Учителя должны получать минимум 45-50 тысяч. Средняя зарплата, может быть, и выходит 30 тысяч. Но какой ценой! Некоторые учителя берут полторы-две ставки. Отсюда профессиональное выгорание, усталость, невнимание к каждому. Они борются за существование. Финансовая политика должна меняться.

Полина Тадевосян: Главный вопрос всех педагогов. Я не берусь оценивать, соответствует зарплата нагрузке или нет. Думаю, что работа учителя бесценна. Мы ответственны за нравственное здоровье человека. Лучшая зарплата — уважение и признание. Сейчас я получаю надбавку молодого учителя, но и когда она закончится — я не уволюсь. Как бы это ни звучало, я работаю не за зарплату, а потому что хочу этого. Также я защитилась на категорию и получаю надбавки за победу в конкурсе. Всего этого мне будет достаточно.