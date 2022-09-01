Барнаул, 1 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Заявление Минпросвещения РФ о недопустимости использования мобильных телефонов на уроках в российских школах с нового учебного года поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

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«Я уточню — речь идёт о запрете использования телефонов учениками именно на уроках (а не вообще в школе — на переменах, до и после уроков они могут гаджетами по-прежнему пользоваться). Лично я этот запрет поддерживаю - практика показывает, что использование телефона на уроке отвлекает и мешает усвоению материала.

Я уж не говорю о попытках списывания при помощи телефона — это категорически не допустимо. Правда, есть ряд вопросов — например, как быть с часами-телефонами и следует ли их тоже сдавать перед началом занятий?

А в целом, запрет этот логичный и, как показывает, моя личная практика (у меня сын пошёл в третий класс), правильный — чем меньше ребёнок взаимодействует с гаджетами, тем устойчивее его психика и тем лучше он учится».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа о том, что использование мобильных телефонов на уроках в российских школах запрещается, известил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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