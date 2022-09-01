Сеул, 1 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в августа 2022 года составил $56,67 млрд, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, августовский показатель является самым высоким с 1956 года, когда в стране впервые начали собирать статистику. Экспорт товаров из страны продолжает расти на протяжении 22 месяцев подряд.

Экспорт полупроводников сократился на 7,8%. Однако поставки нефтепродуктов, напротив, выросли на 113,6%, автомобилей — на 35,9%, стали — на 2,8%, аккумуляторов — на 35,7%.

Экспорт товаров в Китай сократился на 5,4%, в СНГ — на 10,6%, однако поставки в США увеличились на 13,7%, в АСЕАН — на 21,7%, в ЕС — на 7,3%, в Индию — на 27,1%, на Ближний Восток — на 7,8%.

Импорт товаров в Южную Корею составил $66,15 млрд, что на 28,2% больше по сравнению с августом прошлого года. Дефицит торгового баланса составил $9,47 млрд.