Москва, , 08:29 — REGNUM Несмотря на холодный старт, осень в Москве будет немного теплее среднестатистических показателей с количеством осадков, близким к норме. Об этом сегодня, сентября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

1 сентября Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его прогнозам, метеорологическая зима со среднесуточной температурой в районе 0 °С в сторону отрицательных значений может прийти с задержкой на одну-две недели.

«В Москве первый неустойчивый снежный покров появится в ноябре, но устойчиво снег ляжет лишь в декабре», — считает Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной аномальной августовской жары в Москве стало усиление парникового эффекта.

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