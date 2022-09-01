Оренбург, 1 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Оренбурге 1 сентября продолжается борьба с пожаром на территории экопарка «Качкарский Мар». Сейчас огнеборцы дотушивают отдельные тлеющие очаги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар в экопарке Оренбурга

Напомним, пожар в экопарке возник 31 августа. В ночь на 1 сентября возгорание удалось локализовать, жилые дома, находящиеся поблизости — отстоять. Пострадавших и погибших нет.

В настоящее время на месте ЧП работает группировка сил и средств в количестве 44 человек и 22 единиц техники. Пожар тушат на трёх боевых участках. Для мониторинга обстановки используются беспилотники.