Нью-Йорк, США, , 08:25 — REGNUM Страны G7 до конца текущей недели согласуют план по установлению предельной цены на российскую нефть. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание рассказало о намерениях участников «Большой семёрки» установить ограничения стоимости российской нефти уже в течение текущей недели. Тем не менее, какую цену предлагается установить в качестве потолка, не уточняется.

В материале приводится заявление главы американского минфина Джанет Йеллен, которая уверяет, что страны достигли «существенного прогресса». Однако подробностей она не привела.