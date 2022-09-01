Челябинск, , 08:25 — REGNUM В Уральском ФО отмечается устойчивый рост ипотеки. Об этом сообщает южноуральская Контрольно-счётная палата.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Свердловской области за январь–июнь объёмы таких кредитов составили 83,19 млрд рублей. Рост составил 33,5 процента.

Далее по темпам роста следуют Челябинская область, Югра, Тюменская область и Ямал. Замыкает список Курганская область.

В целом, по данным аналитиков, прирост выдачи в УрФО ипотечных кредитов выше среднероссийского на полтора процента.