Киев, 1 сентября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Лидеры стран ЕС безуспешно пытались уговорить Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование конфликта, заявил бывший президент б. УССР Виктор Ющенко.

Tasnim News Agency Виктор Ющенко

«Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: «Садись за стол, садись за стол (переговоров), потом разберемся», — сказал он в интервью местным СМИ.

Ющенко также напомнил о призывах к дипломатии со стороны бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.