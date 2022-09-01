Новая Каховка, Украина, 1 сентября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. С начала суток 1 сентября город Новая Каховка в Херсонской области вновь подвергался обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«В 06:00 в Новой Каховке опять работает ПВО», — говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

По данным властей, это четвёртое срабатывание систем с полуночи 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что киевский режим проводит прямые террористические атаки против мирного населения. Киевские силовики пытаются запугать население, но жители города всё равно готовятся к школе, дети получают подарки и учебники, добавил он.

Читайте также: Власти Новой Каховки обвинили Киев в прямом терроре

Напомним, город Новая Каховка подвергается обстрелам уже несколько месяцев, в последние дни интенсивность ударов увеличилась в несколько раз. ВСУ выпускают снаряды по городской инфраструктуре и жилым домам.

Ранее по теме: Мирная жительница Херсонской области убита обстрелом ВСУ из РСЗО HIMARS