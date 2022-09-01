Самара, 1 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Сегодня школа, вуз, ссуз являются особыми образовательными пространствами, где воспитываются качества гражданина, любовь к родной земле, ее истории и традициям. Об этом 1 сентября сообщил глава Самарской областиДмитрий Азаров, обращаясь к жителям области по случаю Дня знаний.

Булатова Екатерина ИА REGNUM День знаний

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Он сообщил, что День знаний является событием, с которого для студентов, школьников, родителей и учителей начинается насыщенная яркими впечатлениями, интересная, наполненная трудами и заботами пора.

«Сегодня школа, вуз, ссуз — это не только место, где даются необходимые знания, но и особое образовательное пространство, где воспитываются качества гражданина, любовь к родной земле, ее истории и традициям», — приводит пресс-служба областного правительства слова Азарова.

Он сообщил, что сейчас главной задачей является дать школьникам доступное и качественное образование.

«В сложном современном мире решить стратегические задачи развития нашей Родины невозможно без совершенствования системы непрерывного развития талантов, поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Чтобы быть конкурентоспособными, важно создать комфортные условия, современную технологическую и образовательную инфраструктуру для формирования индивидуальных траекторий развития каждого ребенка», — заявил глава региона.

Он пожелал учащимся успехов в жизни и учебе, крепкого здоровья, счастья и благополучия.